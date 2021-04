Waldhof geht mit Druck in die kurze Pause

Mannheim. Auf das letzte bisschen Nervenkitzel vor dem Finish hätten sie beim SV Waldhof Mannheim gern verzichtet. Vier Spieltage vor Saisonende hat sich der Fußball-Drittligist immer noch nicht aller Abstiegssorgen entledigt. Im Gegenteil: Der Trend zeigte beim 0:5 in Saarbrücken und dem 0:2 gegen den TSV 1860 München zuletzt in die völlig falsche Richtung. Auch bei Sportchef Jochen Kientz haben die beiden Niederlagen Spuren hinterlassen. Vor der richtungsweisenden Partie am Mittwoch, 5. Mai, bei Schlusslicht SpVgg Unterhaching erhöht der Manager den Druck auf die Profis und das Trainerteam.

„Wir wissen, um was es in Haching geht. Es ist ein ganz wichtiges Spiel für uns. Ich weiß, dass sich die Mannschaft den Arsch aufreißen und belohnen wird. Darauf legen wir den vollen Fokus“, sagte Kientz dieser Redaktion. „Wir haben genug Qualität und sind jetzt in der Pflicht.“

Bisher hatte sich Kientz immer demonstrativ vor die Spieler und Trainer Patrick Glöckner gestellt, doch nun scheint die Schonfrist abgelaufen. „Wir sind absolut nicht zufrieden damit, was die Tabelle aussagt. Das müssen wir ganz klar analysieren und die richtigen Hebel in Bewegung setzen“, forderte der Sportliche Leiter. Aktuell stehen die Mannheimer sechs Punkte über dem Abstiegsstrich. Doch den eigenen Ansprüchen genügt diese Zwischenbilanz mit Platz 14 nicht. „Die Saison ist ein bisschen versaut. Jedes Mal, wenn wir hätten oben angreifen können, ging es auf einmal nach unten.“

Ein klares Bekenntnis, dass Glöckner über diese Saison hinaus Trainer beim SVW bleibt, ließ der Sportchef aus. „Es geht nicht um nächste Saison, es geht nicht um Personen, es geht um Unterhaching. Wir müssen den Bock umstoßen und unsere Punkte für den Klassenerhalt einsammeln. Danach wird sich alles andere klären“, sagte Kientz. Für die zuletzt lauter werdende Unzufriedenheit der Fans mit dem wechselhaften Saisonverlauf zeigte er Verständnis: „Das geht mir, dem Trainerteam und den Spielern genauso.“

Die weiterhin nicht komplett beseitigte Unsicherheit, ob der Waldhof auch in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen wird, erschwert die Personalplanungen. 13 Verträge laufen aus, Mittelfeld-Abräumer Marco Schuster ist sich nach Informationen dieser Redaktion bereits mit Zweitligist SC Paderborn einig.

Spielmacher Arianit Ferati und Max Christiansen können nicht mehr auf die 25 Einsätze über 45 Minuten kommen, bei denen der Verein ihren Vertrag per Option um ein Jahr verlängern könnte. Das Duo strebt nach höheren Aufgaben. Zu den Profis, die bei anderen Clubs im Notizbuch stehen, gehört auch Jan-Hendrik Marx, der nach seiner Roten Karte in der Nachspielzeit in der Partie gegen 1860 München für drei Spiele gesperrt wurde. Sein Arbeitspapier gilt nur noch bis Juni.

„Wenn ein Vertrag ausläuft, ist es eine normale Sache, dass ein Spieler sich umschaut und seinen Markt testet“, sagte Kientz, der mit den Mannheimer „Top-Spielern“ nach eigenen Angaben schon über eine Verlängerung gesprochen hat. alex

