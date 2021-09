Waldhof-Gegner mit Rückenwind

Mannheim. Mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein fährt Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim am heutigen Samstag (14 Uhr/live im SWR-Fernsehen) zum Auswärtsspiel beim Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig. „Ein ehemaliger Zweitligist ist immer schwer zu spielen. Das wird ein extrem intensiver Fight“, erwartet Trainer Patrick Glöckner ein packendes Verfolger-Duell, bei dem er leichte Vorteile aufseiten der Braunschweiger sieht.

„Wir wissen, was so ein Sieg auslösen kann“, verwies der Coach auf den Braunschweiger 1:0-Erfolg im Nachholspiel beim SC Freiburg II, mit dem die Niedersachsen am Mittwoch nach Punkten zum Waldhof aufgeschlossen hatten. „Die Eintracht kann immer nachlegen und hat eine sehr reife Spielanlage“, beschreibt Glöckner den Gegner.

Allerdings wollen die Waldhöfer ihren Platz im vorderen Tabellendrittel verteidigen. „Wir wollen wieder in unsere stärkste Form reinkommen und hoffen, dass wir das hinkriegen“, hätte Glöckner nichts dagegen, wenn seine Elf an die Vorstellung aus dem Spiel gegen den Halleschen FC anknüpft – von der Chancenverwertung einmal abgesehen. „Da haben wir gesehen, dass wir sicher effektiver werden können“, sagt Glöckner.

Sorgen machte dem Coach ein etwas holpriger Start in die Trainingswoche, weil eine kleine Erkältungswelle beim SVW Einzug gehalten hat. So wurden für die Einheit am Dienstagnachmittag „vier bis fünf Spieler“ (Glöckner) nach Hause geschickt, die aber nach und nach wieder einsteigen konnten. Zudem wartet der Trainer bei angeschlagenen Kickern auf grünes Licht aus der medizinischen Abteilung. Namen wollte der 44-Jährige entgegen den sonstigen Gepflogenheiten keine nennen.

Trainingsgast Mike Feigenspan (vereinslos, zuletzt KFC Uerdingen) ist in Mannheim kein Thema mehr für eine feste Verpflichtung. Da es nach Transferschluss Ende August kaum noch Profis gibt, die fit sind und die entsprechende Spielpraxis vorweisen können, wird beim Waldhof in der Sache schon Richtung Winterpause geblickt. th