Es war eine ungewöhnlich lange Durststrecke für einen Spieler seines Formats. Marc Schnatterers letztes Tor in einem Liga-Spiel lag fast zwei Jahre zurück - und zwar für Heidenheim beim 4:0 in der 2. Liga gegen Hannover. Ein Doppelpack beim 3:2 (3:0)-Erfolg des Fußball-Drittligisten SV Waldhof bei Viktoria Köln beendete am Samstag die torlose Zeit des Routiniers – und sorgte bei Schnatterer

