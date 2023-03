Waldhof baut auf die Zuschauer

Mannheim. Unter ungewöhnlichen Bedingungen fand beim SV Waldhof Mannheim die Pressekonferenz vor dem Topspiel der 3. Fußball-Liga am Montag (19 Uhr) gegen Tabellenführer SV Elversberg statt. Cheftrainer Christian Neidhart fehlte, weil er mit akuten Rückenschmerzen die Praxis von Mannschaftsarzt Konstantinos Cafaltzis aufsuchte. „Damit habe ich schon die ganze Woche zu tun, aber jetzt ging es nicht mehr“, berichtete der 54-Jährige. Dass er am Montagabend im Carl-Benz-Stadion an der Seitenlinie stehen wird, daran ließ der SVW-Coach keinen Zweifel: „Ich habe in meiner gesamten Trainer-Karriere noch kein Spiel verpasst.“

Für die Pressekonferenz musste der SVW improvisieren – Mittelfeld-Mann Fridolin Wagner und Co-Trainer Theodoros Dedes äußerten sich zum Duell gegen den sensationell starken Spitzenreiter. Der heimstarke SVW wähnt sich mit wohl 10 000 eigenen Fans im Rücken auf Augenhöhe mit dem Team, das die 3. Liga dominiert. Trotz des enttäuschenden Auftritts beim 0:4 gegen Dortmund II in der Vorwoche. „Nach dem Spiel hat der Trainer uns gesagt, was ihm nicht gefallen hat. Oft geben Kleinigkeiten den Ausschlag, ob du gewinnst oder verlierst“, sagte Wagner. Elversberg sei „ein sehr guter Gegner, aber mit unseren Qualitäten und den Fans im Rücken ist etwas möglich. Ich hoffe, dass wir zusammen einen wunderschönen Montagabend verbringen werden.“

Wagner wird auf jeden Fall einen neuen Partner im zentralen Mittelfeld bekommen, denn Baxter Bahn ist nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Neidhart-Assistent Dedes wollte noch nicht definitiv verkünden, wer ihn ersetzen wird. Einiges spricht dafür, dass es Adrian Malachowski ist. Adrien Lebeau meldete sich nach seinen Knöchelproblemen indes wieder einsatzbereit.

Bei Elversberg fehlt Abwehrchef Kevin Conrad: Der einstige Waldhof-Aufstiegsheld musste am Mittwoch am Meniskus operiert werden und fällt bis zu sechs Wochen aus. alex