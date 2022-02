Waldhof-Auftritt im Olympia-Stadion

Mannheim. Der Trend zeigt wieder nach oben, mit vier Punkten aus den vergangenen beiden Spielen steigerte sich beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim zuletzt etwas die Stimmung. Doch dass es auch Wichtigeres als Ergebnisse und Tabellenstände gibt, durfte in dieser Woche Marc Schnatterer erfahren. Am vergangenen Samstag gegen Viktoria Berlin stand der Routinier praktisch auf Abruf, weil die Geburt seines ersten Kindes unmittelbar bevorstand, am Montag war es dann so weit: Der kleine Luis vervollständigte das Glück der jungen Familie, nachdem der Routinier kurz vor Weihnachten seine Partnerin Maxi geheiratet hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das ist als positives Ereignis jetzt nochmal dazukommen, und wir freuen uns total mit ihm“, zeigte sich Trainer Patrick Glöckner vom Nachwuchs im blau-schwarzen Lager ebenfalls angetan – und auch die Mannschaft ließ sich nicht lumpen. Ein großer Präsentkorb mit Strampelanzügen, Schnullern und „Nervennahrung für Mama und Papa“ (Glöckner) ging an die Schnatterers. Dass sich der 36-jährige SVW-Kicker zudem etwas Heimaturlaub gönnen durfte, verstand sich von selbst. Beim nächsten Auftritt der Mannheimer bei Türkgücü München am heutigen Samstag (14 Uhr) im Olympia-Stadion wird Schnatterer aber wieder im Kader stehen.

Daumen hoch: Für Marc Schnatterer gab es in dieser Woche auch abseits vom Fuß- ball ein freudiges Ereignis. © pix

Beim insolventen Fußball-Projekt Türkgücü aus der bayerischen Landeshauptstadt hat sich mittlerweile zwar herauskristallisiert, dass es zumindest mal bis zum Monatsende weitergehen soll – aber wie und mit welchem Personal die Truppe am Samstag auftreten wird, ist eine große Unbekannte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auf irgendwelche Spekulationen will sich Glöckner nicht einlassen. „Diese Frage erübrigt sich“, macht sich der Coach darüber keine Gedanken, sondern legt den Fokus ganz auf die Einstellung seiner eigenen Mannschaft. Schließlich wollen die Mannheimer mit einem Erfolgserlebnis in das dann eine Woche später anstehende Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern gehen. Glöckner steht der Kader vom 3:2-Sieg gegen Viktoria Köln zur Verfügung. Jesper Verlaat (Zerrung) und „Willy“ Sommer (Adduktoren) fallen weiter aus. th