Waldhof ab Sonntag wieder im Training

Mannheim. Von den tropischen Traumstränden zurück an den nasskalten Alsenweg: Nach knapp drei Wochen Urlaub nimmt Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim an diesem Wochenende die Vorbereitung auf die restliche Saison auf, die am 14. Januar mit dem Heimspiel gegen den TSV 1860 München beginnt. Am Freitag und Samstag stehen für unterschiedliche Gruppen die üblichen Leistungstests an, am Sonntag versammelt Trainer Christian Neidhart den Kader dann zur ersten regulären Trainingseinheit.

Beim Auftakt fehlen werden nach Angaben von Sportchef Tim Schork neben dem Langzeitverletzten Marco Höger (Reha nach Kreuzbandriss) auch Gerrit Gohlke, der an einer Schulterblessur laboriert, und Berkan Taz, der nach einem kleineren operativen Eingriff noch nicht fit ist.

Die nötige Wettkampfhärte will sich der SVW in drei Testspielen gegen hochkarätige Gegner holen. Am 10. Dezember geht es zum Schweizer Erstligisten FC Basel, eine Woche später (Sa. 17.12.) zum Zweitligisten 1. FC Heidenheim (ein besonderes Spiel für dessen Vereinsikone, den jetzigen Waldhöfer Marc Schnatterer), bevor es am 21. Dezember zum Duell mit Drittliga-Rivale SV Wehen Wiesbaden kommt. Für das Wochenende vor dem Rundenstart (7./8. Jan.) wird möglicherweise noch ein Testspielgegner gesucht. alex