Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Vor der neuen Saison - Mit starken Neuzugängen will die SGL in der D-Liga oben mitmischen / SV Schönberg legt wieder Kaltstart hin Vorsichtige Zuversicht in Lautern

Lauterns Trainer Patrick Maeße sieht sein SGL-Team gut aufgestellt. © Neu