Vorreiter wird VfR-Trainer

Bürstadt. Der abstiegsbedrohte Kreisoberligist VfR Bürstadt ist auf der Suche nach einem Trainer für die neue Saison fündig geworden: Der 40 Jahre alte David Vorreiter wird den Traditionsverein übernehmen. Dem Inhaber der B-Lizenz eilt ein guter Ruf voraus, sein Vater Helmut gehörte von 1984 bis 1986 der erfolgreichen VfR-Mannschaft an, die in der Zweiten Liga und später in der Oberliga Hessen spielte. Überlegungen, Vorreiter in der laufenden Saison ins Traineramt zu berufen und das amtierende Trainerduo Kautzmann/Krezdorn ins zweite Glied zu beordern, wurden verworfen. hias/ü

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1