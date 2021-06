Vorbereitung für das kleine Jubiläum

Frankfurt. Das 10. Hessische Landeskinderturnfest soll 2022 in Frankfurt am Main stattfinden. Die Planungen und Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. „Natürlich stellt uns insbesondere die Corona-Pandemie vor Herausforderungen und sorgt für viele Unsicherheiten in der Planung. Dennoch möchten wir allen jungen Turnerinnen und Turnern eine Perspektive und ein Ziel geben, auf das sich alle freuen können“ erklärt Annalena Mickel, Vorsitzende der Hessischen Turnjugend.

Geplanter Termin für das kleine Jubiläum ist das Wochenende vom 17. bis 19. Juni 2022. Neben Turnerinnen und Turnern aus ganz Hessen ist auch die Bevölkerung vor Ort im Frankfurter Westen eingeladen, ein tolles, sportliches Wochenende zu erleben. Es sind sowohl Wettkämpfe als auch Veranstaltungen sowie Shows und zahlreiche Mitmachangebote vorgesehen, die alle Interessierten zum Bewegen einladen.

Notfalls in angepasster Form

„Natürlich müssen aufgrund der Corona-Pandemie bei allen Planungen zahlreiche Varianten und Szenarien mitgedacht werden. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr das 10. Hessische Landeskinderturnfest feiern können, ob nun in gewohnter oder angepasster Form“, sind sich Annalena Mickel und ihre Vorstandskollegin Christiane Schulmayer einig. red