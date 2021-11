In der Handball-Bundesliga der Frauen ist an diesem Wochenende der letzte Spieltag vor der knapp sechswöchigen WM-Pause terminiert. Für die HSG Bensheim/Auerbach steht dabei am Sonntag (18 Uhr) die Auswärtspartie bei Bayer Leverkusen auf dem Programm. In der Tabelle liegen die Teams dicht beieinander. Die Flames (5:9 Punkte) sind Neunter, Bayer (4:10) ist eine Position dahinter

