Von Worms zur Eintracht

Worms/Frankfurt. Kristjan Glibo wird von diesem Sommer an Cheftrainer der U21-Fußballer von Eintracht Frankfurt. Diese erhielten vom Verband einen Startplatz in der Herren-Hessenliga. Der 40-jährige Glibo führt derzeit mit Wormatia Worms die Meisterrunde der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar an und hatte kürzlich seinen Abschied für den Sommer angekündigt. Er erhält bei der Eintracht einen Vertrag bis Juni 2024. „Es reizt mich, mit der U21 eine neue Mannschaft aufzubauen und mit jungen, talentierten Spielern den nächsten Schritt zu gehen“, sagte Glibo. Ex-Profi Patrick Ochs, der als Sportlicher Leiter die U16 bis U21 verantwortet, sagte: „Er lässt den Fußball spielen, den wir sehen wollen.“ dpa

