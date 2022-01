Vom Schlusslicht zum Tabellenführer

Bensheim/Heppenheim. Die SG Bensheim/Heppenheim gewann in der Kegel-Gruppenliga 7:1 (3086:2977) bei Neun Holz Offenbach und holte damit zwei wichtige Punkte, um den Anschluss zur Tabellenspitze nicht zu verlieren. Der Auswärtssieg beim Tabellenletzten war nie wirklich in Gefahr. Am nächsten Wochenende heißt der Gegner Olympia Mörfelden III. Beim Tabellenführer werden die Trauben einige Etagen höher hängen.

Den Grundstein für den Sieg legten im Startpaar Jochen Weber (2:2) und Erich Knapp (3:1). Auf Grund der höheren Holzzahl konnte Jochen trotz des Unentschiedens den begehrten Mannschaftspunkt gewinnen. Im Mittelpaar sammelte sowohl Dieter Draudt als auch Alexander Zeig (jeweils 3:1) zwei weitere Mannschaftspunkte.

Haase-Gegner ist zu stark

Die letzten Duelle des Tages bestritten Marc Speckhardt (3:1) und Wolfgang Haase (0:4). Kegelveteran Haase hatte es mit Platz drei der aktuellen Schnittliste zu tun und das 0:4 spiegelt überhaupt nicht seine Leistung in diesem schweren Duell wieder. Mit ein wenig Glück im Abräumen wäre mehr möglich gewesen.

SG-Einzelergebnisse: Jochen Weber 2:2 (523: 515), Erich Knapp 3:1 (535), Dieter Draudt 3:1 (493), Alexander Zeig 3:1 (513), Marc Speckhardt 3:1 (526), Wolfgang Haase 0:4 (495). red

