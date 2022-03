Volleyball: TSV-Auerbach-Herren verlieren gegen den Meister

Auerbach. Chancenlos war die erste Volleyball-Herrenmannschaft der TSV Auerbach bei ihrem Gastspiel bei Landesliga-Tabellenführer TSV Bleidenstadt, von dem sie mit einer 0:3-Niederlage zurückkehrten. Bleidenstadt machte damit – nach dem vorangegangenen 3:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt die Meisterschaft perfekt.

Der Matchplan der Gäste von der Bergstraße ging in diesem Match nicht auf. Die Auerbacher traten ohne Zuspieler Marc Ullrich und ohne Routinier Kai Lehmann an. Daher war es das Ziel, mit Spaß und variablem Spiel „Bleischt“ ein bisschen kitzeln zu wollen. Dazu fehlte es aber ein bisschen an der notwendigen „Spritzigkeit“, was dazu führte, dass die Auerbacher häufig einen entscheidenden Schritt zu spät in die Aktion kamen.

Freuen konnte sich die Mannschaft über die Rückkehr des Mittelblockers Sven-Ole Deist, der mit seiner enormen Reichweite den ein oder anderen Nadelstich setzen konnte. Aber insgesamt war deutlich zu sehen, dass die Rot-Weißen in der Zusammensetzung nicht oft zusammengespielt hatten. Mit 17:25, 15:25 und 15:25 gingen die drei Sätze sehr deutlich verloren und sollten genau so schnell abgehakt werden. Im nächsten Spiel geht es am 26. März gegen den Tabellenzweiten VC Eberstadt, der für die TSV noch in Reichweite ist.

TSV Auerbach: Dominik Bucher, Sven-Ole Deist, Marvin Düringer, Daniel Dürr, Alexander Götz, David Hinz, Christian Nelles und Philipp Thorsch. red