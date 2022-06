Volleyball-Spaß mit 128 Teams bei der TSV Auerbach

Auerbach. Nach zwei Jahren corona-bedingter Abstinenz ist es endlich soweit: Das internationale Bergsträßer Volleyball-Turnier der TSV Auerbach im Bensheimer Weiherhausstadion erfährt seine 34. Auflage. Mit insgesamt 128 Mixed-Mannschaften aus ganz Deutschland und aus den Nachbarländern ist der Wettbewerb auf dem Übungsrasen-Gelände ausgebucht. Rund 1000 Aktive, von Hobby- bis Bundesliga-Spieler/in, feiern ab heute über drei Tage hinweg gemeinsam eines der größten Volleyballturniere in Deutschland. Hier gibt es Sport von seiner spaßigsten Seite zu sehen und in Bezug auf die Mannschaftsnamen auch zu hören: Der Turniersprecher wird nach der langen Zwangspause sicherlich bei einigen Zungenbrechern seine liebe Mühe haben. Mit einem ausgeklügelten System werden am Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag bis etwa 16 Uhr alle Platzierungen ausgespielt.

Parallel dazu findet der Sparkassen-BeachCup, ebenfalls von der TSV ausgerichtet, auf der angrenzenden, vereinseigenen Anlage im Weiherhausstadion statt. Hier kämpfen die Teams im Rahmen der hessischen Beachvolleyballmeisterschaft um wertvolle Ranglistenpunkte und um die Zulassung zum Hessenfinale. Bereits am heutigen Freitagabend findet für Kurzentschlossene ein Nachtbeachturnier unter Flutlicht für Mixed-Paare statt: Um 20 Uhr startet die Anmeldung, um 20:30 Uhr beginnt das Turnier. Am Freitag- und Samstagabend stehen das gemeinsame Feiern und Tanzen im Festzelt auf dem Programm. Wie immer heizt ein DJ entsprechend ein. Für das leibliche Wohl ist mit einem reich- bzw. vielfältigen Angebot gesorgt. Die aktiven Sportler freuen sich über zahlreiche Zuschauer, die sich das bunte Treiben einmal anschauen wollen. Der Eintritt ist frei. red/Bilder: Neu

Info: Alle Infos zum Turnier sowie das Programm gibt es unter tsv-auerbach-volleyball.de