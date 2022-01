Die Volleyballdamen der TSV Auerbach starten am Samstag (20 Uhr, G.-Scholl-Schule) mit dem Heimspiel gegen die TG Bad Soden II in die Regionalliga-Abstiegsrunde. Weitere Gegner sind die SG Mittelrheinvolleys (TSV-Heimspiel am 12. Februar) aus Andernach und der FC Wierschen (12. März) aus der Nähe von Mayen am Rande der Eifel.

Außerdem spielen in der Abstiegsrunde Eintracht Frankfurt und

...