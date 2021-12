Volle Bank macht den Unterschied

Bensheim. Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II haben sicher mit 34:19 (11:9) bei der TGS Walldorf gewonnen. Doch die Mannschaft von Trainerin Nicole Strehl hatte lange Probleme mit dem punktlosen Schlusslicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit einem Zwischenspurt bauten die Gastgeberinnen den Vorsprung von 16:15 (41.) auf 28:16 (52.) aus und sorgten damit für klare Verhältnisse. „Wir haben in dieser Phase konsequent in Abwehr und Angriff gespielt“, sagte HSG-II-Teammanagerin Maike Rädge. Diese Konsequenz war den Junior-Flames zuvor sowohl in Deckung als auch beim Abschluss abgegangen. „Wir haben Walldorf oft ins Zeitspiel getrieben, konnten die Würfe aber dann doch nicht verhindern. Vorne haben wir zu viel vergeben“, so Rädge. Diese Nachlässigkeiten der Junior-Flames sorgten dafür, dass die ersatzgeschwächten Gäste bis zum 16:15 dran blieben. Während Walldorf in der zweiten Halbzeit konditionell abbaute, hielten die Bensheimerinnen das Tempo hoch und profitierten von einer Vielzahl von Wechselmöglichkeiten. Die „volle Bank“ war für Rädge ein Faktor bei der Weichenstellung in Richtung Sieg. „Das war wichtig.“ – HSG-Tore: Kim Rädge (10/8), Nina Rädge, Schmidt (je 5), Gürtelschmied, Orth (je 3), Striening, Lüdtke, Labitzke (je 2), Becker, Klink (je 1). eh