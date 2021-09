Vize-Hessenmeister spendet für die Jugend im Verein

Bensheim. Die Herren 65 des TC Blauweiß Bensheim haben eine erfolgreiche Saison in der Hessenliga gespielt. Als Gruppensieger verloren sie das Finale um die Hessenmeisterschaft und um den Regionalliga-Aufstieg gegen die SG Wabern/Hoberg und feierten damit die Vizemeisterschaft.

Im letzten und entscheidenden Rundenspiel beim Tabellennachbarn SG Rüsselsheim/Raunheim verteidigten die Bensheimer durch ein 3:3 die Tabellenführung. Die Mannschaft spielte während der Runde mit Charly Illenseer, Hartmut Hörner, Norbert Lenz, Peter Höbel, Ulrich Hofmockel und Martin Schmidt. Punktegaranten waren Hörner und Hofmockel, die bis dahin ohne Niederlage in Einzel und Doppel blieben.

Nach ihrem Gruppensieg in der Hessenliga feierten die Herren 65 des TC Bensheim die Vize-Hessenmeisterschaft. © TC Bensheim

Das folgende Endspiel um den Hessenmeistertitel fand in Homberg (Efze) gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe, SG GW Wabern/BW Homberg, statt. In diesem Spiel konnte lediglich Dr. Ulrich Hofmockel sein Einzel gewinnen, die Gastgeber gewannen 5:1 und steigen in die Regionalliga auf. Als hessischer Vizemeister haben auch die Bensheimer Herren 65 die Saison erfolgreich beendet.

Zur Unterstützung der Jugendarbeit wurden von der Mannschaft in den drei Heimspielen Spenden in Höhe der Kosten der vom Verein gestellten Bälle gesammelt. Diese Spende wurde an den Verein übergeben und soll für Projekte der Jugendarbeit verwendet werden. red

