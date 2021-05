Virtuell rasend schnell unterwegs

Bensheim. Nicolas Schwarz ist begeisterter Motorsportfan – und gerne würde er in einer der großen Rennsportserien an den Start gehen. Nun wäre das für den 17-jährigen Bensheimer grundsätzlich möglich, doch solche Hobbys sind extrem kostenintensiv – und da hat der Schüler des Goethe-Gymnasiums eine bedeutend günstigere Alternative für sich entdeckt. Er betreibt für den Automobilclub (AC) Bensheim leidenschaftlich Sim-Racing.

AdUnit urban-intext1

Beim AC Bensheim sollen bald wieder die Räder rollen Über sieben Monate tat sich beim AC Bensheim in Sachen Motorsport so gut wie nichts. Im September drehten die Kart- und Slalomfahrer des Automobilclubs auf der Verkehrsübungsanlage noch ihre Runden, mit dem sogenannten „Wellenbrecher-Lockdown“ musste der Motorsport corona-bedingt dann aber ruhen. „Die Bundesnotbremse hat, abgesehen vom Sim-Racing, dazu geführt, dass wir unserem Sport nicht mehr nachgehen konnten. Aktuell besteht aber sehr große Hoffnung, dass unsere Autos und Karts bald wieder starten dürfen“, weiß Christian Müller vom Automobilclub Bensheim zu berichten. Hoffnung machen die sinkenden Inzidenzzahlen, so dass man sich beim AC zeitnah zumindest einmal zu einem ersten Arbeitseinsatz auf dem Gelände im Bensheimer Westen treffen und vielleicht auch schon die eine oder andere Runde gedreht werden kann. „Die Karts müssten unbedingt gereinigt werden und auch grundsätzlich müsste ein wenig aufgeräumt werden. Und wenn sich die Pandemie weiter so entwickelt, ist endlich auch wieder ein Training möglich“, so Müller. Man hat sogar die Hoffnungen auf Meisterschaftsläufe in diesem Jahr noch nicht ganz aufgegeben, da ist man aber auch ein wenig abhängig vom Nachbarbundesland Thüringen, mit dem der ADAC Hessen seine Titelrennen austrägt. „Die Zahlen in Thüringen sind leider noch nicht so niedrig wie bei uns, aber sicherlich sind zumindest vereinzelte Rennen drin, wenn schon keine reguläre Saison mehr möglich sein sollte – und darauf freuen wir uns alle schon sehr“, blickt Müller die kommenden Monate durchaus optimistisch entgegen. lew

Das ist ein seit kurzem vom Deutschen Motorsport-Bund anerkannter e-Sport-Wettbewerb und ist gleichzustellen mit dem Rundstreckensport; nur eben in digitaler Form. Die Fahrer haben dabei die Möglichkeiten, entweder privat bei sich zu Hause in Rennsimulatoren oder in professionellen Sim-Centern zu trainieren. Sie treten dann in digitalen Rennen gegeneinander an.

Newsletter-Anmeldung

Dies tut Nicolas Schwarz seit gut zwei Jahren durchaus erfolgreich und hat es dabei in die Erste Liga des ADAC-Sim-Racing-Cups geschafft. Dies ist die höchste Rennklasse, die vom ADAC angeboten wird. Und für diese musste sich der Bensheimer zunächst einmal qualifizieren. 120 Fahrer gingen im Frühjahr in einer Vorentscheidung in verschiedenen, simultanen Rennen an den Start, die schnellsten 80 sicherten sich Plätze für die drei Ligen.

e-Sport eignet sich für Testfahrten

Da Nicolas Schwarz zu den schnellsten 32 Fahrern zählte, schaffte er es in die höchste Klasse: „In dieser werden Autos der GT3-Klasse gefahren und ich gehe dort mit dem Lamborghini Huracán GT3 für den ADAC-Ortsclub AC Bensheim an den Start. Zudem kämpfe ich für Hessen-Thüringen um die Mannschaftsmeisterschaft mit.“

AdUnit urban-intext2

An sechs Wochenenden sind in dieser Saison zwölf Rennen angesetzt; unter anderem auf international bekannten Strecken wie den Nürburgring, den Hockenheimring oder den Kurs in Imola – und das unter durchaus realistischen Bedingungen. Viele Rennställe nutzen die Möglichkeit des Sim-Racings nämlich auch, um Testfahrten aller Art durchzuführen. Fahrer lernen so virtuell für sie fremde Rennstrecken kennen, bevor sie diese real zum ersten Mal unter die Räder nehmen. „Die Strecken sind teilweise mit Laser gescannt worden. Wenn man dann im Simulator sitzt, spürt man zum Beispiel die echten Kurven und Bodenwellen, die diese Rennstrecken auszeichnen. Das fühlt sich im Simulator dann alles ziemlich echt und absolut real an“, zeigt sich der Bensheimer vom Sim-Racing absolut begeistert.

Das erste Rennwochenende 2021 hat Nicolas Schwarz bereits absolviert – und zwar auf dem Oulton Park Circuit in England. Im ersten Rennen, das über eine Zeit von 20 Minuten ging, war der Bensheimer in eine Kollision verwickelt, was ihn zurückwarf und im Endklassement landete er auf dem 30. Rang. Diese Platzierung war dann auch gleichzeitig die Startposition für das zweite Rennen, das dieses Mal über 40 Minuten mit einem Boxenstopp ging. Da lief es für Nicolas Schwarz besser; in einem starken Fahrerfeld wurde er 21. „Sicherlich war mehr drin, doch das erste Rennen verlief leider anders als geplant und so war meine Ausgangsposition für den zweiten Run alles andere als optimal“, blickt der Oberstufen-Schüler zurück.

AdUnit urban-intext3

Reale Autoslaloms sind das Ziel

Grundsätzlich hofft Nicolas Schwarz natürlich, alsbald in die Top Ten fahren zu können, am besten schon an diesem Wochenende auf dem „Autodromo Enzo e Dino Ferrari“ in Imola . Wenn er am Ende im Gesamtklassement unter den besten 15 landen würde, wäre er in jedem Fall zufrieden. Die Rennen der Sim-Racer finden keineswegs unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und erfreuen sich – wie generell der E-Sport – einer immer größeren Beliebtheit. „Standardmäßig verfolgen zwischen 2500 und 3500 Zuschauer die Rennen auf dem offiziellen YouTube Kanal des ADAC – und es werden immer mehr. Dazu wird der Livestream auf dem spezialisierten YouTube Kanal der Rennserie sowie auf Twitch ausgestrahlt“, freut sich das Talent des AC Bensheim über das größer werdende Interesse.

AdUnit urban-intext4

Natürlich träumt Nicolas Schwarz davon, einmal in einer realen Rennserie an den Start zu gehen, zumindest teilweise sitzt er schon unter echten Bedingungen hinter dem Lenkrad, denn er tritt für den ACB auch bei Automobil-Slaloms an, was aktuell durch die Pandemie aber nicht möglich ist. Wenn Nicolas Schwarz, der im nächsten Jahr sein Abitur bauen möchte, nicht für die Schule lernt oder in seinem Rennsimulator sitzt, dann spielt er Trompete. Das tut er schon seit über acht Jahren und ist für ihn der perfekte Ausgleich zu Schule und Sport. lew