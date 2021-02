Bad Wildungen. Frauenhandball-Bundesligist HSG Bad Wildungen Vipers, am heutigen Freitagabend (19.30 Uhr) Gastgeber für das Punktspiel gegen die HSG Bensheim/Auerbach, hat sich die Dienste eines Top-Talents gesichert: Von Champions-League-Teilnehmer SG BBM Bietigheim kommt die 19-jährige Rückraumspielerin Leonie Patorra zu den „Vipers“ nach Nordhessen.

Die ehemalige Beachhandball-Nationalspielerin Patorra hat in Bad Wildungen einen einjährigen Vertrag unterschrieben und soll im linken Rückraum sowie in der Mitte eingesetzt werden. Das 1,74 m große Talent hat das Handballspielen ab 2006 in Hegensberg-Liebersbronn gelernt und ist 2019 zur SG BBM Bietigheim gewechselt.

Brütsch geht in zehnte Saison

Bad Wildungen hatte zuvor unter anderem die Vertragsverlängerungen von zwei Ex-Flames-Spielerinnen bekanntgegeben. Torfrau und Kapitänin Manuela Brütsch, die in der Runde 2011/12 für die HSG Bensheim/Auerbach spielte und somit in ihre zehnte Saison für die Vipers geht, bleibt ebenso bis 2022 wie Rückraumspielerin Larissa Platen, die vor dieser Saison aus Mainz gekommen war. red