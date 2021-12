Der dritte Advent wird im Kreis Bergstraße ohne Amateurfußball gefeiert, denn die fast dreimonatige Winterpause hat jetzt auch – wie berichtet – für die Vereine in Kreisober- und B-Liga begonnen. Der für den 11./12 Dezember angesetzte 20. Spieltag in beiden Ligen ist abgesetzt. Das haben die Klassenleiter Reiner Held (Bürstadt) und Martin Wecht (Rimbach) am Dienstagabend beschlossen. Die

...