Bergstraße. Am Mittwoch (10.) ist es wieder so weit: Der Fußball-Kreisjugendausschuss Bergstraße lädt zu seiner zweiten Video-Sprechstunde im Jahr 2021 ein. Gast ist diesmal Frank Illing, Vorsitzender des Ausschusses für Qualifizierung und Vereinsentwicklung beim Hessischen Fußball-Verband und somit kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um Qualifizierung, Talentförderung und Auswahlwesen.

Nichtsdestotrotz betont Kreisjugendwart Tobias Kleiner, dass die Video-Sprechstunde auch für alle anderen Themen offen ist: „Hierfür möchten wir Sie einladen, mit uns in den Austausch zu gehen, Fragen zu stellen oder auch Ideen zu entwickeln, wie wir als Verbandsvertreter, aber auch Sie als Vereinsvertreter am besten tätig sein und bleiben können.“ Schließlich, so bedauert auch Kleiner, gebe es momentan keine klare Perspektive, „wie und wann Fußball wieder erlaubt sein wird“. Dennoch sei es gerade jetzt wichtig, in Kontakt zu bleiben, „um uns gemeinsam bestmöglich auf einen Wiedereinstieg vorzubereiten und den Erhalt unserer Fußballfamilie so gut es geht zu fördern“. all

Info: Die Sprechstunde ist für alle Interessierten offen, sie beginnt am Mittwoch um 19 Uhr bei „Bluejeans“. Die Einwahl erfolgt via App oder den Browser auf der Homepage (www.bluejeans. com/downloads#desktop). Die ID-Nummer lautet 232 950 483.