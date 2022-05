VfR II trotzt erfolgreich der anhaltenden Personalnot

Bergstraße. Fußball-A-Ligist VfR Fehlheim II hat trotz angespannter Personallage sein Heimspiel gegen den SV Lindenfels mit 1:0 gewonnen. Das Tor des Tages im Duell zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld erzielte Markus Schäfer nach einem Pass von Steven Erb in der 70. Minute. „Wir fahren personell auf der letzten Rille und holen trotzdem unsere Punkte, das ist sensationell“, freute sich Marco John über den Dreier.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die elf einsatzfähigen Spieler, die dem VfR-II-Coach zur Verfügung standen, boten erneut eine gute Vorstellung in der Defensive. „Wir waren in der Abwehr stabil und haben nur wenig Möglichkeiten zugelassen.“ Den Erfolg bezeichnete John als verdient: „Unterm Strich geht das Ergebnis in Ordnung, auch weil wir mehr Chancen hatten.“ Der ebenfalls ersatzgeschwächte SVL musste während der Partie dreimal verletzungsbedingt wechseln.

VfR Fehlheim II: Franke - Akin, Sankoh, Kocak, Schäfer, Seeger, Reinhardt, Ekinci, Cox, Alessandro Zocco, Erb.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

SV Lindenfels: Maximilian Klöss - Stanka, Patrick Arras, Klische, Philipp Höly, Justin Hördt, Meister, Wörle, Weber, Patrick Klöss, Prikel. - Eingewechselt: Stöcker, Robin Hördt, Schell.

Tor: 1:0 Schäfer (70.). - Schiedsrichterin: Engbarth (Oggersheim). - Beste Spieler: Ekinci, Seeger / Meister. eh

FV Biblis – SV Winterkasten 3:0. Nach der Niederlage beim Tabellenzweiten spielt der SVW weiterhin gegen die Abstiegsrelegation. „Für uns war heute nichts zu holen“, sagte Kai Blessing zum Verlauf der Partie. Der FVB ging bereits mit dem ersten Angriff in Führung. „Bei so einem Start wird es natürlich schwierig“, merkte Blessing zum miesen Auftakt für seine Elf an.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Biblis hielt den Druck hoch und hatte mit einem 3:0-Vorspung nach 25 Minuten den Dreier eingetütet. Die beste Chance für den SV hatte Lukas Fiege, der mit einem Kopfball den Pfosten traf. „Wir können uns bei Johannes Daum bedanken, dass die Niederlage nicht höher ausgefallen ist“, so Blessing weiter. Der Schlussmann entschärfte einige Hochkaräter und parierte einen Foulelfmeter von Kronauer (80.).

SV Winterkasten: Johannes Daum - Wendel, Christian Daum, Maximilian Pfeifer, Fiege, Bersch, Hofmann, Kopp, Sebastian Kredel, Nils Arras, Lettmann. - Eingewechselt: Favorite, Schneider, Schäfer.

Tore. 1:0 Wojtaszek (1.), , 2:0, 3:0 Hajdu (17., 25.). - Schiedsrichter: Goldmann (Griesheim). - Zuschauer: 100. - Beste Spieler: Schnitzer / Johannes Daum. eh

TG Trösel – FC 07 Bensheim II 2:1. Für TG-Abteilungsleiter Toni Gianforcaro ging der Sieg in Ordnung, weil sich Trösel bei einer 2:1-Führung der Drangperiode der Bensheimer mit großem Kampf und guter Abwehrarbeit entgegengestellt hatte. Für den FC 07 II verlief die Partie zunächst verheißungsvoll. Florian Baumgärtner stand allein auf weiter Flur, als ihm bei einem Abwehrversuch der Tröseler aus dem Getümmel heraus der Ball erreichte. Er konnte unbedrängt aus elf Metern zur frühen Gästeführung abziehen. Aber schon in der ersten Hälfte erarbeitete sich Trösel ein Chancenplus. Mit der Schlussoffensive blieb schließlich den Bensheimern ein Teilerfolg verwehrt. FC 07 Bensheim II: Benes - Roß, Seip, Herrmann, Schlappner (46. Gielow), Nonnemann, Hajrovic, Caballero (61. Mesfin), Dürr, Jost, Baumgärtner.

Tore: 0:1 Baumgärtner (8.), 1:1 V. Jöst (24.), 2:1 D. Arnold (60.). - Zuschauer: 60 - Beste Spieler: V. Jöst, Arnold, Maul Merino / Baumgärtner. mk/ü/red TSV Aschbach – SC Rodau 6:1. Nach dem vorzeitig gesicherten Ligaverbleib wollten sich die Rodauer eigentlich in Aschbach teuer verkaufen und weiter auf Punktejagd gehen, doch da hatten sie die Rechnung ohne den gastgebenden TSV gemacht, der mit einer couragierten und auch spielstarken Leistung deutlich machte, dass er zur alten Heimstärke zurückgefunden hat. Für den SC blieb kaum eine Möglichkeit, sich gut in Szene zu setzen.

SC Rodau: Möller - Leon Elvenkemper, Kloster, Steinke, Ahmad (40. Lukas Elvenkemper), Müller, Mitsch, Löw, Pacholczyk, Brighina, Rohr.

Tore: 1:0 C. Weihrauch (4.), 2:0, 3:0 Stefanovski (17., 20.), 3:1 Löw (27.), 4:1 Stefanovski (60.), 5:1 Rettig (68.), 6:1 Stefanovski (76.). – Beste Spieler: Stefanovski, Baucsek, Carbuga/ Mitsch. mk/ü/red