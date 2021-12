VfR II eilt von Sieg zu Sieg

Fehlheim. Achter Sieg im achten Spiel – der VfR Fehlheim II führt weiterhin verlustpunkftrei die Tischtennis-Verbandsliga Süd an. Der Jubel war groß, nachdem der aus der dritten Mannschaft aufgerückte Bastian Schubert sein zweites Einzel gegen Jan Oberschlepp gewinnen konnte und so den 9:5-Heimerfolg gegen SVA Königstädten sicherte.

Den Grundstein legte der Spitzenreiter in den Eingangsdoppeln, aus denen er mit einer 2:1-Führung herausging. Timo Freund erwies sich neben Bastian Schubert mit ebenfalls zwei Einzelerfolgen als Erfolgsgarant, auch Adi Sangeorgean konnte sich zwei Mal in die Siegerliste eintragen. Filip Stefanov erwischte hingegen einen „gebrauchten Tag“ und musste sich im vorderen Paarkreuz zwei Mal geschlagen geben. - Weitere VfR-Punkte: Freund/Tomahogh, Felix Schubert/ Rauch und Flick.

Duell auf Augenhöhe

Bezirksoberliga: BG Darmstadt – VfR III 8:8. In einem Verfolgerduell auf Augenhöhe sah es lange Zeit so aus, als sollten sich die Gastgeber durchsetzen. Ramon Tengel hielt mit seinem letzten Einzelsieg dem VfR zunächst die Chancen auf den Sieg offen, Luis Carnier musste sich in seinem zweiten Einzel aber geschlagen geben, so dass die Entscheidung im Schlussdoppel fallen musste. Hier zeigten sich Nicklas Flick und Bastian Schubert nervenstark (3:2) und sicherten dadurch das Unentschieden.

VfR-Punkte: Sangeorgean/Tengel, Flick/Bastian Schubert (2), Flick, Süptitz, Bastian Schubert (2) und Tengel.

Bezirksklasse: VfR IV – TTC Hornbach 8:8. Die Entscheidung in dieser spannenden Begegnung fiel im Schlussdoppel, das Detlev Pfeiffer und Wolfgang Bund in fünf hart umkämpften Sätzen gewannen und so die Fehlheimer Niederlage abwendeten. - VfR-Punkte: Claudio Schubert/Podlich, Pfeiffer/Bund, Pfeiffer, Claudio Schubert (2), Willems, Podlich, Köhler. net