VfR freut sich auf das Derby

Bensheim. Derby-Zeit in der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord: Der VfR Fehlheim empfängt am heutigen Samstag (4.) um 17.30 Uhr in der AKG-Schulsporthalle den TTC Lampertheim. Die Vorzeichen sind klar. Die Fehlheimer kämpfen erwartungsgemäß um den Klassenerhalt, die Gäste sind zurzeit erster Verfolger des Spitzenduos aus Velbert und Buschhausen. Gegen beide Teams hat der TTC verloren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Trotz des vorletzten Tabellenplatzes sind die Grün-Weißen mit dem Verlauf der Vorrunde durchaus zufrieden. „Wir schließen die Hinserie nicht als Schlusslicht ab und haben noch Chancen auf den Klassenerhalt. Das ist schon mehr, als manche gedacht haben“, erklärte Abteilungsleiter Claudio Schubert.

Felix Schubert wird heute im Derby für den VfR Fehlheim gegen Lampertheim an der Platte sein. © Gutschalk

Zwar setzte es in einigen Spielen eine deutliche Niederlage. Neben dem Erfolg gegen Bargteheide hätte der VfR aber auch in der einen oder anderen Begegnung durchaus die Möglichkeit gehabt, etwas Zählbares mitzunehmen. Hinzu kommt die gute Stimmung in der Mannschaft und die punktuell erstklassigen Einzelleistungen. Darauf lässt sich aufbauen.

Gegen Lampertheim weiß man im Lager der Fehlheimer um die geringen Erfolgsaussichten. „Trotzdem werden wir versuchen, so gut es geht dagegenzuhalten“, so Schubert. Nicht zur Verfügung steht allerdings der indische Spitzenspieler Sourav Saha. Wie die Aufstellung aussieht, entscheidet sich daher kurzfristig. Neben Andrej Bondarev, Timo Freund und Felix Schubert dürfte einer der ukrainischen Spieler des VfR Fehlheim den Kader komplettieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

100 Zuschauer nach 2G-Regel

Abgesehen vom Sportlichen liegt das Augenmerk der Verantwortlichen auch auf den Corona-Maßnahmen. Für den Aufenthalt in der Halle gilt die 2G-Regel, die entsprechenden Nachweise müssen am Eingang vorgelegt werden. Bis zum Sitzplatz muss ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden, am Platz wird das Tragen empfohlen.

Die Stühle und Bänke werden mit ausreichend Abstand in der Halle aufgestellt, so das theoretisch bis zu 100 Zuschauer Platz haben könnten. Letztlich ist es für die Verantwortlichen ein schmaler Grat – einerseits hoffen sie auf Unterstützung für ihr Team, andererseits müssen die Corona-Rahmenbedingungen samt hoher Fallzahlen berücksichtigt werden.

Ab 101 Personen würde die 2G-Plus-Regel greifen. Dann müssen auch Geimpfte und Genesene ein negatives Testergebnis vorweisen. Teammitglieder und Offizielle werden nicht mitgezählt. „Es werden sicherlich einige Lampertheimer mitfahren. Aber es wird nicht das große Highlight, das es hätte werden können“, meint TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend, der „keinen Spaziergang“ erwartet: „.Der Hallenboden inBensheim ist glatt, das Material dort liegt uns nicht so.“

Die Doppelschwäche des TTC

Van gen Hassend spricht außerdem die „Doppelproblematik“ an, die sich beim TTC durch die erste Saisonhälfte zog. Die 6:10-Gesamtbilanz der TTC-Doppel ist ausbaufähig. Die Favoritenrolle streitet der 60-Jährige dennoch nicht ab: „Natürlich wollen wir das Jahr mit einem Sieg beenden. Dann wären wir als Dritter noch in Schlagdistanz zu den ersten Zwei.“ Lampertheim kann voraussichtlich mit seiner Stammformation Alfredas Udra, Tomas Mikutis, Mahmoud Helmy, Vladimir Anca antreten. dr/cpa

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3