VfR Fehlheim zum Auftakt chancenlos

Bensheim. Den Start in die 3. Bundesliga Nord hatten sich die Tischtennis-Herren des VfR Fehlheim sicherlich anders vorgestellt. Im Heimspiel gegen SVH Kassel setzte es eine 0:6-Niederlage. Zwar hatten die Grün-Weißen in den einzelnen Partien durchaus ihre Möglichkeiten, in den entscheidenden Momenten spielten die Nordhessen aber abgeklärter und konzentrierter.

Die größte Chance auf einen Punktgewinn bot sich Routinier Andrej Bondarev, der einen 0:2-Satzrückstand aufholte. Im abschließenden Satz fehlte aber das Quäntchen Glück, um etwas Zählbares rauszuholen. Neben Bondarev trat im vorderen Paarkreuz der Ukrainer Oleksi Sarmatov an, der allerdings nicht seinen besten Tag erwischte.

Mannschaftskapitän Timo Freund und Nachwuchstalent Felix Schubert blieben ebenfalls punktlos. Verzichten musste der VfR auf seinen indischen Spitzenspieler Sourav Saha. Weiter geht es für die Fehlheimer in der 3. Bundesliga am 2. Oktober mit einem Auswärtsspiel bei den Füchsen Berlin. dr