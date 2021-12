VfR Fehlheim kann Führung ausbauen

Fehlheim. Dem VfR Fehlheim bietet sich heute Abend (19.45 Uhr) die Chance, seine Tabellenführung in der Fußball-Gruppenliga auszubauen, doch im Nachholspiel beim VfR Groß-Gerau verspüren sie nicht Druck des Gewinnenmüssens. „Das ist für uns ein Bonus Spiel, aus dem wir im Idealfall das Optimale mitnehmen wollen“, wirkt VfR-Coach Sascha Huy entspannt, „denn bereits mit einem Unentschieden würden wir unseren Vorsprung auf sieben Punkte ausbauen“.

Huy weiß, dass alles andere als ein Spaziergang auf sein Team wartet. „Eine Urlaubswelle und im Anschluss Corona mit Quarantäne für fast die ganze Mannschaft ließen die hoch gehandelten Groß-Gerauer zunächst nicht wie erhofft in die Saison finden. Inzwischen befindet sich unser Gegner aber wieder in der Spur, lässt mit guten Ergebnissen aufhorchen und der zweite Platz ist für Groß-Gerau noch erreichbar.“ Dennoch reisen die Fehlheimer mit breiter Brust an, zumal sie beim jüngsten Derbysieg gegen den FC 07 Bensheim in allen Belangen zu überzeugen wussten – und daran gilt es anzuknüpfen. lew