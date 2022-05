VfR Fehlheim ist Meister der Gruppenliga

Fußball. Der VfR Fehlheim hat schon vier Wochen vor dem Saisonende die Meisterschaft in der Fußball-Gruppenliga sicher. Die fehlenden Punkte, die zugleich den Aufstieg in die Verbandsliga bedeuten, holte das Team von Trainer Sascha Huy am Sonntag mit dem 4:0-Sieg im Derby gegen die Sportfreunde Heppenheim.

In der Kreisoberliga verteidigte die TSV Auerbach die Tabellenführung durch ein 4:1 gegen den VfL Birkenau. Härtester Rivale bleibt die Tvgg Lorsch, die 1:0 bei Eintracht Wald-Michelbach II gewann. Für den SSV Reichenbach ist der Abstieg nach der 0:5-Niederlage im Kellerduell bei Azzurri Lampertheim so gut wie besiegelt.

Meister ist auch die SG Lautern, die mit dem 6:2 im Spitzenspiel gegen die TG Trösel II den D-Liga-Titel holte und in die C-Liga zurückkehrt.