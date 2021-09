Die Tischtennisabteilung des VfR Fehlheim fieberte dem Start der Saison 2021/22 entgegen. Während die erste Herrenmannschaft erst am Samstag (17.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen SVH Kassel in der 3. Bundesliga debütiert, machten der VfR II in der Verbandsliga sowie die Jugend in der Bezirksoberliga erfolgreich den Auftakt.

Verbandsliga: VfR II – SG Eintracht Frankfurt II 9:1. Beim

...