VfR Fehlheim holt den Ü50-Titel

Bergstraße. FSG Riedrode, SG Bürstadt/Bobstadt, SG Fehlheim/Lorsch, SG VfB/TV Lampertheim und TSV Auerbach sind die Kandidaten für die Kreismeisterschaft für Ü40-Fußballer am Samstag (14.) ab 14 Uhr auf dem Waldsportplatz in Riedrode. Nach zehn Spielen (Jeder gegen Jeden) und etwas mehr als zweieinhalb Stunden sollte die Mannschaft feststehen, die beim Hessencup am 11. Juni in Offenbach dabei sein darf.

Ihren Kreismeister bereits ermittelt haben die Jahrgänge Ü50. Beim Turnier in Kirschhausen machte der VfR Fehlheim mit einem 1:1 gegen den ärgsten Konkurrenten TSV Auerbach im letzten Spiel den Premieren-Titelgewinn perfekt. Sowohl der VfR (8:1 Tore/8 Punkte) als auch die TSV (5:3/6) vertreten den Kreis Bergstraße beim Hessencup am Samstag, 21. Mai, in Erzhausen. Auf den weiteren Plätzen landeten Gastgeber SV Kirschhausen (2:1/5), Tvgg Lorsch (4:6/4) und SG Riedrode/Bürstadt (2:10/3). all

