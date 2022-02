VfR Bürstadt sucht schon wieder Trainer

Bürstadt. Bis vor wenigen Tagen dachten die Verantwortlichen des Fußball-Kreisoberligisten VfR Bürstadt, sie hätten mit dem neuen Trainer Martin Göring eine langfristige Lösung auf dieser Position gefunden. Nach der 1:9-Niederlage im Vorbereitungsspiel beim A-Ligisten FV Biblis stellt sich aber heraus, dass nun auch Göring dem Verein nicht mehr zur Verfügung steht. Er hat seinen Rücktritt erklärt.

In dieser Begegnung ging es bei den Bürstädtern, die am Ende aufgrund beruflich bedingter, vorzeitiger Auswechslungen nur noch acht Spieler auf dem Platz hatten, drunter und drüber. Schon in der ersten Halbzeit unterstrichen die Bibliser mit fünf Treffern ihre Überlegenheit.

Danach erklärte Göring, der erst Ende Dezember als neuer Übungsleiter und Nachfolger von Daniel Böck vorgestellt worden war, kurzerhand den Rücktritt. Wohlwissend, dass es auch in den beiden anderen Begegnungen unter seiner Regie alles andere als gut gelaufen war. So verloren die Bürstädter gegen den B-Ligisten FV Hofheim mit 1:4 und bekleckerten sich einige Tage später bei der 1:3-Niederlage gegen Nibelungen Worms (Kreisliga B) ebenfalls nicht mit Ruhm.

„Es passt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe“, lautete seine Begründung. Göring missfiel es dabei, dass der VfR im Winter zu viele Abgänge hatte. Nun ist offen, wer die Bürstädter in den nächsten Wochen trainiert. hias/sm