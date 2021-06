Bensheim hat ein weiteres Bundesliga-Team. Die erste Tischtennis-Mannschaft des VfR Fehlheim spielt – wie berichtet – zur neuen Saison in der 3. Bundesliga Nord. Die Grün-Weißen durften aufgrund der erfolgreichen Spielzeit 2019/20 in der Regionalliga ins Oberhaus nachrücken. Bereits damals waren sie als Viertplatzierter in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Die Runde ’20/21 wurde

