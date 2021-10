Am dritten Spieltag der Regionalliga Südwest waren die Basketballer des VfL Bensheim nah dran am ersten Saisonsieg. Nach starker erster Halbzeit lagen sie in der AKG-Halle am Weiherhausstadion gegen den MTV Kronberg zur Pause mit 54:36 vorne, im letzten Viertel verlor der VfL allerdings die Führung und damit das Match 84:87. „Die Liga ist sehr stark. Es ist schwer, ein Spiel zu gewinnen“,

