VfL will einen Sieg, um unten rauszukommen

Zum Rückrundenauftakt in der 1. Regionalliga Südwest müssen die Basketballer des VfL Bensheim auswärts ran. Die Partie bei der SG Mannheim am morgigen Sonntag (18.) ist für die Bensheimer zugleich das letzte Match des Jahres. Tip-off für das Duell zwischen dem Tabellenvierten aus der Quadratstadt und dem Drittletzten aus Südhessen in der GBG-Halle am Herzogenriedpark ist um 15.15

...