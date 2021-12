VfL verlangt dem Primus alles ab

Bensheim. Die Regionalliga-Basketballer des VfL Bensheim sind in der Heimpartie gegen den MTV Stuttgart knapp an einer Überraschung vorbeigeschrammt: Mit 69:76 (36:35, 61:61) verloren die Bensheimer am Samstag nach Verlängerung gegen den Spitzenreiter. „Ich denke, wir können trotz der Niederlage stolz auf unsere Leistung sein“, bilanzierte VfL-Interimscoach Christian Roth die spannende Begegnung.

Die Gastgeber verpassten es beim Stand von 61:61 rund 20 Sekunden vor Ablauf der Uhr, die entscheidenden Punkte zu setzen: Einen Einwurf für Bensheim unter dem gegnerischen Korb schnappten sich die Stuttgarter – die im Gegenzug allerdings ebenfalls vergaben.

In der fünfminütigen Overtime legte der verlustpunktfreie Primus mit zwei schnellen Dreiern die Grundlage für den zehnten Sieg im zehnten Match. Während der regulären 40 Minuten waren die Konkurrenten vor leeren Rängen auf Augenhöhe unterwegs. In dem intensiven Duell verteidigten beide Teams hart, ließen nur wenig freie Würfe zu. Beste Schützen bei Bensheim waren Philip Jenkins (14/1 Dreier), Vedran Mirkovic (14) und Jan Tschakloff (14/3). eh/p