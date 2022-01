Vor einem Heimspiel steht in der Handball-Bezriskoberliga bereits am Freitag (20 Uhr) der HC VfL Heppenheim, der den Tabellennachbarn TGB Darmstadt empfängt. Für Trainer Timo Leister ist klar: „Wir wollen dieses Heimspiel gewinnen. Das ist genau das, was ich von den Spielern erwarte.“ Die seien mit den bislang eher überschaubaren Leistungen in dieser Saison selbstkritisch umgegangen, betont

...