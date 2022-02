Die Regionalliga-Basketballer des VfL Bensheim bestreiten am heutigen Samstag ihr zweites Heimspiel in Folge: Zu Gast in der AKG-Sporthalle am Weiherhausstadion sind die Gießen Pointers, Anpfiff der Partie ist um 15.45 Uhr.

Die Pointers kommen mit Rückenwind an die Bergstraße. Am vergangenen Wochenende fegte der Tabellendritte den Spitzenreiter MTV Stuttgart mit 109:64 aus der Halle.

...