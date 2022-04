VfL scheitert mit dem letzten Angriff

Bensheim. Die Basketballer des VfL Bensheim haben in der Regionalliga Südwest die nächste Überraschung knapp verpasst. Nach dem Heimsieg über den Tabellendritten Ludwigsburg in der Vorwoche unterlagen die Bensheimer am Samstag mit 94:95 beim Zweiten MTV Stuttgart.

„Wir waren nach dem Spiel sehr geknickt“, blickte VfL-Coach Thorsten Schulz auf die unglückliche Niederlage. Die Chance auf den Sieg vergab Bensheim im letzten Angriff. „Das war kein gutes Play von uns“, berichtete Schulz. Philip Jenkins, mit 29 Punkten erneut bester Scorer der Bergsträßer, musste den finalen Wurf unter Zeitdruck und hart bedrängt von einem Gegenspieler aus schwieriger Position abgeben – der Ball rutschte nicht durch die Reuse.

Zwei Heimpartien stehen für den VfL Bensheim in dieser Saison noch auf dem Programm, in denen die nötigen Punkte zum Klassenerhalt eingefahren werden sollen. Thorsten Schulz: „Wir haben es nach wie vor selbst in der Hand.“ eh

