Vier Partien, vier Niederlagen - die Auftaktbilanz des VfL Bensheim in der Basketball-Regionalliga Südwest ist wenig erfreulich. „Wir wussten, dass es schwer wird, aber so war das nicht eingeplant“, blickt VfL-Teammanager Alex Gebhardt auf den Start des Aufsteigers in der dritthöchsten Spielklasse. Dass die Bensheimer bislang noch keine Punkte eingefahren haben, lässt sich vor allem mit der

...