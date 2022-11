Der VfL Bensheim steht am achten Spieltag der Basketball-Regionalliga Südwest am heutigen Samstag (15 Uhr) vor einer schweren Auswärtshürde beim BBU 01 Ulm. Die Regionalliga-Truppe der Domstädter zählt zum breit aufgestellten Unterbau des BBL-Teams ratiopharm Ulm und ist bei Heimpartien in der Regel personell sehr gut besetzt. Neben Akteuren aus dem eigentlichen Regionalliga-Kader kommen

...