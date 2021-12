Die Basketballer des VfL Bensheim bleiben Schlusslicht der 1. Regionalliga. Mit 86:92 (41:39) unterlagen sie am Samstagabend beim TV Langen. Für den Aufsteiger war es im zehnten Saisonspiel die achte Niederlage. Mit der Angriffsleistung seines Teams war Christian Roth zufrieden. „86 Punkte auswärts sind absolut in Ordnung. Wir haben das Spiel in der Verteidigung verloren“, sagte der VfL-Coach

...