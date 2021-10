VfL hat wieder die Rote Laterne

Ulm/Bensheim. Die Basketballer des VfL Bensheim haben am siebten Spieltag der Regionalliga Südwest die sechste Niederlage kassiert: Mit 60:78 (31:34) verlor der Aufsteiger bei BBU 01 Ulm und ist wieder Schlusslicht der Liga. Gegen das Farmteam des Erstligisten ratiopharm Ulm lief es im ersten und im letzten Viertel nicht rund für den VfL.

Nach zehn Minuten lagen die Gäste von der Bergstraße mit 11:28 zurück, kämpften sich in den beiden Mittelabschnitten zurück und hatten den Abstand vor dem letzten Viertel auf fünf Punkte verkürzt (50:55). Im Finale gelang den VfL-Cracks offensiv und defensiv jedoch nur noch wenig (10:23), so dass die Gastgeber letztlich mit einem deutlichen Vorsprung ihren ersten Sieg in dieser Saison einfuhren. Beste Schützen bei Bensheim waren Felix Becker (16/3 Dreier) und Philip Jenkins (13/2). eh/p