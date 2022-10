VfL geriet früh auf die Verliererstraße

Im dritten Auswärtsspiel dieser Saison verließ der VfL Bensheim auf fremdem Terrain erstmals als Verlierer das Parkett. Bei der 73:104 (32:52)-Niederlage beim SV Tübingen Tigers am sechsten Spieltag der Regionalliga Südwest waren die VfL-Basketballer am Samstag chancenlos. „Wir waren auf die athletische Spielweise der Tübinger gerade in der Defense vorbereitet, aber mental nicht in der Lage,

...