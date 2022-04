VfL droht der Abstieg

Bensheim. Die Basketballer des VfL Bensheim haben ihr letztes Saisonspiel in der 1. Regionalliga Südwest verloren. Mit 89:97 (47:45) unterlag der VfL am Samstagabend vor 400 Zuschauern in der AKG-Sporthalle am Weiherhausstadion den Saarlouis Sunkings. Unabhängig von noch ausstehenden Nachholpartien der Konkurrenz im Abstiegskampf steht fest, dass der VfL (18 Punkte) die Runde als Drittletzter abschließt - und damit nach aktuellem Stand der Dinge als dritter Absteiger gemeinsam mit dem 1. FC Kaiserslautern und TV Idstein den Weg in die 2. Regionalliga antreten muss.

Weil die SG Mannheim und der TV Langen ihre Begegnungen gewannen und nun 20 Punkte aufweisen, hätte Bensheim selbst ein Sieg nicht weitergeholfen: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich, bei dem die Bergsträßer gegen Mannheim und Langen jeweils den Kürzeren gezogen haben. „Das ist bitter“, sagte VfL-Coach Thorsten Schulz zum voraussichtlichen Abstieg seines Teams. Gegen die Sunkings vergaben die Gastgeber insgesamt zu viele Chancen, sowohl von der Dreipunkte- als auch von der Freiwurflinie. „Es war definitiv mehr drin für uns“, so Schulz. eh