VfL bleibt im Rennen um Klassenerhalt

Bensheim. Die Basketballer des VfL Bensheim haben die Chance gewahrt auf den Klassenerhalt in der 1. Regionalliga Südwest. Sie gewannen ihr vorletztes Saisonspiel mit 77:73 (45:41) gegen den TV Langen. „Wir sind erstmal froh, dass wir das geschafft haben“, sagte Thorsten Schulz. Allerdings wäre nach Ansicht des VfL-Trainers mehr drin gewesen für sein Team am frühen Samstagabend in der AKG-Sporthalle.

Ein Erfolg mit einem zweistelligen Vorsprung lag für die Gastgeber im Bereich des Möglichen. Phasenweise lag Bensheim mit 19 Punkte vorne, konnte diese hohe Führung im letzten Viertel allerdings nicht halten. „Das hat uns alle geärgert“, sagte Schulz mit Blick auf die beiden Rundenpartien gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten TVL. Zwar ist für beide Mannschaften im direkten Duell jeweils ein Sieg und eine Niederlage notiert, Langen weist jedoch die bessere Punktdifferenz aus den beiden Begegnungen auf – und hat somit insgesamt den Vergleich gegen Bensheim für sich entschieden. Beste Werfer beim VfL waren Philip Jenkins (23/2 Dreier) und Eric Curth (13/2). eh

