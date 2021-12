Die Basketballer des VfL Bensheim haben in der Regionalliga Südwest die nächste Niederlage kassiert: Mit 62:84 (35:46) verloren die Bensheimer am Mittwochabend die Nachholpartie beim 1. FC Kaiserslautern und bleiben damit Schlusslicht der Liga. „Wir sind von Anfang an nicht richtig ins Spiel gekommen und hatten nie eine echte Chance“, fasste VfL-Interimscoach und -Abteilungsleiter Christian

