Zwei Partien trennen die Basketballer des VfL Bensheim vom Aufstieg in die 1. Regionalliga: An diesem Wochenende bestreitet das Team von Trainer Moritz Benzing die beiden Finalspiele der Play-off-Quali gegen Lich Basketball. Das erste Match findet heute (16 Uhr) in Lich statt, die Entscheidung fällt am Sonntag in Bensheim in der Sporthalle am Weiherhaus (18 Uhr). Zuschauer sind laut Vorgaben

...