VfL Bensheim setzt Negativserie fort

Bensheim. Die Ergebniskrise des VfL Bensheim in der 1. Regionalliga Südwest geht weiter. Mit 72:73 (27:30) kassierten die VfL-Basketballer gegen Baskets Limburg die fünfte Niederlage in Folge. In der Defensive boten sie am Samstag eine ansprechende Vorstellung, blieben allerdings im Angriff unter ihren Möglichkeiten – hier wird Tilman Isensee geblockt. „Wir haben in der Offensive nicht geliefert“, fasste VfL-Trainer Thorsten Schulz zusammen.

Erst im letzten Viertel (27:19) lief es im Abschluss besser für Bensheim. Dennoch ließ das Team, das krankheitsbedingt kurzfristig auf Michael Agyemang und Marc Liyanage verzichten musste, zu viele Chancen liegen. So verfehlte in den Schlusssekunden ein freier Dreier das Ziel. Im Gegenzug verwandelte Limburg zwei Freiwürfe und tütete den Auswärtserfolg ein. eh/p/Bild: stri

Basketball-Regionalliga VfL Bensheim vs Limburg Tilmann Isensee (Bensh.) Foto: Jürgen Strieder © Jürgen Strieder