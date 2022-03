VfL Bensheim muss heute in Limburg ran

Bensheim. Die Basketballer des VfL Bensheim bestreiten nach einem spielfreien Wochenende am heutigen Mittwochabend in der 1. Regionalliga Südwest das Nachholspiel bei Baskets Limburg. Im Ranking trennen die Bensheimer (12./14 Punkte) vier Zähler vom Achten aus Limburg. Derzeit zeichnet sich ab, dass neben dem bereits als Absteiger feststehenden TV Idstein (Rückzug vom Spielbetrieb) eine weitere Mannschaft den Gang in die 2. Regionalliga antreten muss. Momentan wäre das die SG Mannheim (10 Punkte).

In der Sporthalle der Tilemann-Schule treffen die Bensheimer heute (20.30 Uhr) auf körperlich starke Gastgeber. Die Baskets haben vier Spieler im Kader, die über zwei Meter groß sind. Entsprechend anspruchsvoll wird die Herausforderung für den VfL sein, den eigenen Korb beim Rebound gegen die großen Limburger Jungs zu verteidigen.

„Wir müssen die Gegenspieler gut ausboxen“, sagt Thorsten Schulz. Damit meint der VfL-Coach, dass die gegnerischen Akteure nach einem Wurf mit fairen Mitteln vom Korb gedrängt werden müssen. Dabei sind neben Vedran Mirkovic vor allem Tilman Isensee und Julian Lexa gefragt. Isensee und Lexa hatten die letzte Partie verpasst, sind nun aber wieder einsatzbereit. In der Offensive wird das VfL-Ensemble versuchen, hohes Tempo zu gehen. „Die Mannschaft, die ihren Spielstil durchbringt, holt die zwei Punkte“, meint Thorsten Schulz. eh

