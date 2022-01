Nach einer „englischen Woche“ mit drei Auswärtspartien innerhalb von acht Tagen steht für die Regionalliga-Basketballer des VfL Bensheim am heutigen Samstag das erste Heimspiel des neuen Jahres auf dem Programm: Der SV Tübingen Tigers stellt sich in der Sporthalle am Weiherhausstadion vor. Angepfiffen wird das Match um 15.45 Uhr.

Die Aufgabe gehen die Bensheimer nach dem jüngsten

...