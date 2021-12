VfL Bensheim hofft noch auf einen Sieg

Bensheim. Für die Regionalliga-Basketballer des VfL Bensheim steht heute (19.30 Uhr) die Auswärtspartie beim TV Langen an. Die „Giraffen“ haben zwei Zähler mehr auf dem Konto als Schlusslicht Bensheim (4). Zuletzt lief es für den TVL mit drei Niederlagen in Serie nicht rund. Nach der Heimpleite Ende November gegen den MTV Kronberg stellte Coach Koray Karaman sein Amt zur Verfügung. Mit Ty Harrelson übernahm daraufhin ein ehemaliger Langener Akteur die sportliche Leitung beim früheren Bundesligisten.

Ein Trainerwechsel ist verbunden mit Umstellungen oder Anpassungen im System, die meist nicht auf Anhieb greifen. „Das könnte uns in die Karten spielen“, meint VfL-Teammanager Alex Gebhardt zum Wechsel auf der Langener Trainerbank. Nach der unglücklichen Niederlage in der Overtime gegen Spitzenreiter MTV Stuttgart in der Vorwoche gehen die Bensheimer zuversichtlich in dieses Duell. „Ich denke, wir können aus dem Stuttgart-Spiel viel mitnehmen und gegen Langen selbstbewusst auftreten.“

Ziel des VfL ist es, aus den beiden in diesem Jahr noch ausstehenden Begegnungen in Langen und Kaiserslautern (15. Dezember) mindestens einen Sieg zu landen, so Gebhardt. Personell können die Bensheimer nahezu aus dem Vollen schöpfen. Eric Curth, der aus beruflichen Gründen bislang nur bei Heimpartien zum Einsatz kam, steht heute zur Verfügung. Fraglich ist das Mitwirken von Kevin Salifu, der sich im Training verletzte. eh